Empoli - Lazio, dove vedere il match in TV e streaming

EMPOLI LAZIO SERIE A DOVE VEDERE - I biancocelesti tornano subito in campo per dimenticare le ombre dell'Olimpico con l'Inter, terminata con una sconfitta per 2-0. Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere Empoli Lazio, giornata numero diciassette della Serie A 2023/2024. la partita in Tv e streaming.

Empoli - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Empoli - Lazio, match valido per la 17^ giornata di Serie A, è in programma il 22 dicembre 2023 alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva Dazn in streaming live e on demand tramite app.