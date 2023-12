Sarri rinnova la fiducia ad Immobile, ad Empoli traguardo in arrivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE EMPOLI LAZIO TRAGUARDO- Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro l'Inter, la Lazio vuole rifarsi contro l'Empoli. Al Castellani, la squadra capitolina, è chiamata a vincere per rianimare una stagione che fino ad ora ha visto più ombre che luci. A comandare la squadra ci sarà ancora Ciro Immobile che è a caccia di un importante traguardo. Al capitano è stata rinnovata la fiducia di Sarri nonostante la stagione sotto le aspettative.

Immobile verso la titolarità, importante traguardo in arrivo

Contro L'Empoli, la Lazio è chiamata a replicare la prestazione del primo tempo nella partita contro l'Inter. Se contro i nerazzurri non è bastato, al Castellani gli uomini di Sarri dovranno metterci qualcosa in più soprattutto in fase realizzativa per portare a casa ai tre punti. Maurizion Sarri si affida ancora una volta a Ciro Immobile nonostante un in'izio di stagione ben al di sotto delle aspettative. Come riportato dal Corriere Dello Sport, se dovesse partire dal primo minuto, il capitano biancoceleste raggiungerebbe il traguardo delle 300 partite da titolare in Serie A. Record importante che potrebbe essere anche un aspetto mentale positivo per Immobile per tornare al gol ed aiutare la sua squadra alla rimonta verso le zone alte della classifica.