Giudice Sportivo, multata la Lazio: il motivo

LAZIO MULTA GIUDICE SPORTIVO - Sono state ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo riguardo la 17^ giornata di Serie A. La Lazio ha ricevuto una multa di 3000 euro per il lancio di fumogeni in campo, messo in atto da alcuni supporters biancocelesti, durante la sfida contro l'Empoli.

Giudice Sportivo, Lazio multata per lancio di fumogeni

"Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".