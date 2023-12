Caressa: "Provedel straordinario, mai una parola in più"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CARESSA PROVEDEL LAZIO- Fabio Caressa ha inserito nella sua top 11 della diciassettesima giornata di Serie A il portiere della Lazio Ivan Provedel. Nonostante non sia partito come titolare dal suo approdo nella squadra capitolina, piano piano si è ritagliato il suo spazio, prendendosi la Lazio e arrivando in nazionale. Di seguito le parole del telecronista nel video della top 11 di giornata sul suo canale YouTube.

Le parole di Caressa su Provedel

"Parate straordinarie. Spesso sollecitato e sempre continuo. Mi piace perché non fa mai un gesto o una parola in più. Anche quando ha segnato in Champions, non è andato esultante a fare le interviste ma sempre con la stessa faccia molto seria, anche un po' tetra in certi momenti. Apprezzo questa sua serietà, è una cosa che ha caratterizzato la sua carriera. E' quasi sempre partito come dodicesimo e ha sempre recuperato. E' molto cresciuto acquisendo nuove responsabilità, è maturo".