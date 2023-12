Empoli - Lazio, le piccole sono un problema?

Tempo di lettura: < 1 minuto

EMPOLI LAZIO SERIE A STATISTICHE - Maurizio Sarri torna nella sua Empoli per il match valido per la 17^ giornata di Serie A. Ad attenderlo ci sarà un benvenuto tutt'altro che caloroso: la squadra toscana è terz'ultima in classifica e per questo venderà cara la pelle. La Lazio d'altro canto non può concedersi altri passi falsi e tenterà di rispondere il campo.

I dati in vista di Empoli - Lazio

Le piccole mandano in difficoltà i biancocelesti

La Lazio è chiamata a giocarsi il tutto per tutto nella partita contro l'Empoli. I biancocelesti hanno perso in precedenza contro la Salernitana, Lecce, Genoa e pareggiato con l'Hellas Verona. Troppi punti persi in ottica classifica, per questo motivo Empoli - Lazio diventa una sfida importante per scacciare i fantasmi e risollevarsi. Le piccole mandano in difficoltà la squadra di Sarri, che deve risollevarsi da un punto di vista mentale e non abbattersi se va in svantaggio.