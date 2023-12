Lazio, servono le reti di Immobile: le statistiche del capitano

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE SERIE A STATISTICHE - Ciro Immobile vuole aiutare la Lazio ad uscire da questo momento negativo a suon di gol e prestazioni. Per il momento, il capitano dei biancocelesti ha segnato 4 reti in Serie A ma non segna su azione dalla sfida contro il Lecce di agosto. Ecco i dati statistici, riportati da Il Messaggero, delle occasioni create e sprecate dalla Lazio.

Le occasioni perse e create da Immobile

Osservando i numeri delle occasioni create dalla Lazio nella passata stagione noteremo quanto siano simili a quelle della stagione corrente, anche se con meno reti: 1,42 e 1,37 a partita di media. Ciò che fa la differenza sono le chance concretizzate che lo scorso anno erano al +5,69 mentre ora è a -6,01. Ciro Immobile è chiamato in causa per risollevare i biancocelesti e serviranno i suoi gol contro l'Empoli, squadra a cui ha segnato già tre volte.