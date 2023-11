L'arbitro Massa a Immobile: "Ecco perché ti ho ammonito"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE MASSA LAZIO ROMA - Un derby è sempre un derby. Quello di ieri non ha fatto eccezione. Al di là del parlato del campo, la tensione si poteva tagliare con un coltello. E i calciatori in campo, come sempre, ne hanno risentito. Tanti i capannelli, così come le ammonizioni. Una anche per il capitano Ciro Immobile, che ha chiesto all'arbitro Davide Massa il perché del cartellino. Il simpatico siparietto è stato svelato da Sport Mediaset in un video di Lazio - Roma.

Lazio - Roma, il siparietto tra Massa e Immobile

"Ma dimmi una cosa, nella ressa hai ammonito me?". Il primo a parlare è Ciro Immobile, che si rivolge all'arbitro Massa. Il fischietto del derby spiega: "No, ti ho ammonito per il fallo. Per la ressa, se ammonisco, ne do uno per parte". A quel punto il capitano della Lazio scoppia in una risata e ammette: "Avrei preferito per la ressa. Ne acchiappi uno...".

