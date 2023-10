"Mi manca la Lazio": il messaggio del militare israeliano nato a Roma

Tempo di lettura: < 1 minuto

ISRAELE LAZIO - "Mi manca la Lazio". Arrivano quasi inaspettate le parole di Mayer Soliani. Lui, nato a Roma, si trova ora coinvolto come militare nel conflitto tra Israele e Hamas. Veste la divisa militare ma in diretta televisiva, a Rai Sport, sogna la Lazio. Gli manca vedere la sua squadra del cuore, lo ripete più volte. Poi posa l'accento sulla sfida prossima all'Atletico Madrid. Ha già i biglietti, rivela. Ma non so sa se potrà volare in Spagna. Tutto dipenderà dall'avanzare o meno del conflitto.

Da Israele col pensiero alla Lazio: le parole di Mayer Soliani

"La paura è un concetto grosso" esordisce Soliani al microfono della Rai. "Un po' di timore c'è - ammette -. Ma siamo preparati, sappiamo cosa dobbiamo fare". Poi le parole d'amore per il club capitolino, arrivate più che inaspettate: "Cosa lascio a Roma oltre a familiari e amici? Sicuramente la Lazio. Vengo tutti gli anni in Italia solo per vedere i biancocelesti. Ho fatto tante trasferte. Se la situazione si calma nelle prossime settimane sarò a Madrid per la sfida all'Atletico".

