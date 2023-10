Lotito: "Colpito e commosso dal tifoso israeliano della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO SOLDATO TIFOSO LAZIO - Il presidente Claudio Lotito ha reagito con commozione al video in cui appare Mayer Soliani, il giovane soldato israeliano tifoso della Lazio.

Lotito: "Ho condiviso in Parlamento il video del tifoso della Lazio"

In un'intervista a Notizie.com, Claudio Lotito ha dichiarato: "Sono rimasto colpito e commosso. Ho guardato e riguardato quel video molte volte, l'ho persino condiviso qui in Parlamento. Come è possibile non farsi toccare da un giovane così coraggioso che lascia l'Italia per difendere la sua patria, Israele?"