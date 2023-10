Izzo: "La falsa partenza può togliere fiducia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IZZO INTERVISTA LAZIO- Ai microfoni ufficiali di Lazio Style Radio è intervenuto Stefano Izzo, che ha detto la sua sulla Lazio e su Maurizio Sarri. Ecco le sue parole nell'intervista.

Le parole di Izzo nell' intervista che parla di Lazio

“La falsa partenza può incidere tanto nell'economia di questa stagione. Toglie fiducia e serenità al gruppo squadra, come si evince da certe situazioni che ruotano attorno al mondo biancoceleste. L'importante adesso è rimanere lucidi e ripartire al più presto. Sono state comunque affrontate squadre importanti, sia in campionato che in Champions. Bisogna ritrovare le prestazioni dell'anno scorso, quest'anno a parte il secondo tempo contro il Napoli non ho visto la squadra che soltanto una stagione fa centrava uno storico secondo posto”.

Izzo su Sarri

“Sarri sta cercando di trovare la quadra a centrocampo, che è il reparto che ha subito più modifiche di formazioni in queste gare. Ancora non è riuscito a trovare la ricetta ideale per dare più stabilità alla squadra”