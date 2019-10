LAZIO JONY DICHIARAZIONI – Si riparte. Oggi pomeriggio la Lazio scenderà in campo contro l’Atalanta di Gasperini. La Dea sulla carta parte favorita, ma Inzaghi ha preparato la partita nei minimi dettagli. Durante la sosta per le nazionali, il tecnico di Piacenza ha avuto modo di lavorare con due suoi big rimasti a Formello: Milinkovic e Correa. Intanto ai microfoni di elcomercio.es è intervenuto Jony con una lunga intervista in cui parla con entusiasmo del suo approdo a Roma. Ecco le sue parole.

La Lazio e il derby

“Dal giorno del mio arrivo a Roma ho capito l’importanza di questa gara. Nella cultura italiana il calcio è vissuto in modo più caloroso rispetto alla Spagna. La Lazio ha vissuto momenti difficili negli ultimi anni. Ora stiamo provando a crescere con obiettivi molto alti. Il primo è la Champions. Ci stiamo lavoriamo e sappiamo che ci vuole un pò di tempo, ma è un club in crescita. La città, d’altra parte, è impressionante. Il Vaticano, la Fontana di Trevi, il Colosseo. Tutto. Ho intenzione di fare un bel tour con la mia famiglia”.

L’errore a San Siro

“Dopo la partita ero molto deluso, perché la sconfitta è stata causata da un mio errore in cui ho perso il contatto visivo con l’uomo e col pallone. Sono esperienze dalle quali devo crescere”.

Inzaghi

“È una persona che costruisce un rapporto intimo coi suoi giocatori. Un appassionato del suo lavoro, fa impressione per come vive le partite, sempre al massimo. Vive tutto in modo intenso e cerca di trasmetterci tutto. Mi aspettavo di non essere un titolare, è un nuovo sistema per me il 3-5-2, in una nuova posizione e devo crescere dal punto di vista difensivo. Ci sono molte azioni di copertura in cui devo migliorare. Ma dal primo momento ne ero consapevole e ne ho parlato con tutti. A molti giocatori serve un anno di transizione.”

Luis Alberto

“Luis Alberto mi consiglia sempre di restare calmo, prendendo ad esempio la sua prima stagione. Guardatelo ora, è indiscutibile. Devo mantenere quella calma e cercare di migliorare”.