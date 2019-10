LAZIO UEFA SALUTO FASCISTA – Buone notizie per la Lazio dopo la stangata della UEFA. Le indagini della Digos per il saluto fascista, esibito durante la gara casalinga contro il Rennes, hanno portato all’identificazione di 20 persone coinvolte. Tra i denunciati ci sono anche 6 minori. Le prove raccolte dalle forze dell’ordine serviranno come materiale da inviare al comitato etico della UEFA per presentare ricorso contro la chiusura della Curva Nord in occasione di Lazio-Celtic. Per i colpevoli ci sarà il daspo dall’Olimpico.

Contro il Celtic

Giovedì ci sarà particolare attenzione agli atteggiamenti dei tifosi laziali presenti al Celtic Park. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore degli scozzesi ha rincarato la dose. In conferenza stampa ha detto: “Se un mio giocatore fosse oggetto di discriminazioni razziste, lo inviterei a lasciare il campo. Bisogna fare molto di più per allontanare i razzisti dagli stadi.”