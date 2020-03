Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS INTER INZAGHI – Salvo imprevisti dell’ultima ora, questa sera all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il match tra Juventus ed Inter valido per il recupero della 26esima giornata di Serie A. Spettatrice interessata è la Lazio di Inzaghi che come riporta il Corriere dello Sport, seguirà il match da casa con la speranza di mantenere il primato in classifica. In caso di una non vittoria dei bianconeri infatti i capitolini resterebbero al primo posto, in vetta al campionato italiano, in attesa di tornare in campo nella sfida prevista per domenica 15 contro l’Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.