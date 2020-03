Tempo di lettura: < 1 minuto

SPADAFORA SERIE A – La Serie A riparte con i recuperi della 26ª giornata. L’obiettivo del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è quello di trasmettere queste partite in chiaro e tramite una nota ha fatto sapere che c’è ancora speranza che ciò avvenga. Si attendono novità nelle prossime ore, intanto ecco le sue parole.

Le parole di Spadafora

“C’è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio, le reti televisive e l’Agcom, perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta”.

