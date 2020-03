Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LAZIO RITIRO GRASSOBBIO – In attesa di novità fronte Coronavirus, quest’oggi la Serie A va avanti con i recuperi della 26esima giornata tra cui il big match Juventus-Inter. La Lazio, spettatrice interessata, tornerà in campo domenica prossima contro l’Atalanta nel match del Gewiss Stadium.

In bilico il ritiro di Grassobbio prima di Atalanta-Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio aveva scelto Grassobbio (comune in provincia di Bergamo) come sede del ritiro della vigilia del match contro l’Atalanta, per evitare affollamenti nella città lombarda. Adesso però con il nuovo decreto e l’espansione dei contagi del Coronavirus, ha congelato il programma di viaggio biancoceleste che è in attesa di disposizioni da parte delle autorità.

