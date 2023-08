Kamada: "Sarri decisivo nella scelta di venire alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

KAMADA LAZIO SARRI - Daichi Kamada ha giocato a Lecce la prima partita con la maglia della Lazio. Il centrocampista giapponese, intervistato da number.bronshun.jp. ha parlato delle motivazioni che l'hanno spinto a vestire il biancoceleste. Una su tutte: Maurizio Sarri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Lazio, Kamada parla di Sarri

"Decisivo nella mia scelta di venire alla Lazio è stato Sarri, un tattico vero. Ho pensato: gioca un calcio aggressivo, sarà un bene per me. Potrò crescere come calciatore. Voglio giocare per lui".

Su Milinkovic

"Ovviamente io e lui abbiamo stili di gioco diversi e credo che lui fisicamente sia superiore a me".

LE NOTIZIE SULLA LAZIO DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO: CLICCA QUI