Calciomercato Lazio: clamorosa riapertura con Lloris

LLORIS CALCIOMERCATO LAZIO- Ha dell'incredibile quanto riportato in giornata da Gianluca di Marzio. La Lazio e Lloris, infatti, avrebbero clamorosamente riaperto il dialogo per il trasferimento a parametro zero del portiere ex Tottenham alla Lazio. Dopo il "no" dell'estremo difensore e, pare, la non completa volontà di Sarri di averlo a Formello, ora questa telenovela di calciomercato scopre un nuovo capitolo.

Le parti si sarebbero incontrate, ora si attendono sviluppi, anche perché Sepe pareva a un passo.