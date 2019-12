Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERCOPPA LAZIO – La nottata trionfale di Riyadh continua a portare benefici alla Lazio. Aver conquistato il primo trofeo stagionale a disposizione, ha alzato l’entusiasmo sia ai calciatori biancocelesti, sia ai tifosi che adesso sognano in grande. Anche il mercato è stato sensibile alla vittoria della squadra di Inzaghi sulla Juventus, infatti le quotazioni in borsa della Lazio sono schizzate alle stelle. Come riporta calcioefinanza.it, il titolo delle aquile ha chiuso a +3,78%% a 1,4260 euro (capitalizzazione di mercato a 96,32 milioni di euro). Una crescita di questo genere si era registrata in occasione del primo 3 a 1 rifilato alla Juventus; quello di campionato.