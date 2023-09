Amelia: "Provedel ha fatto un grandissimo gol, sono contento"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO AMELIA PROVEDEL INTERVISTA - Tutti parlano del gol di Provedel, ma una voce spicca in mezzo al coro, quella di Marco Amelia. L'ex portiere, ha espresso la sua opinione sulla storica marcatura dell'estremo difensore della Lazio in un'intervista.

Amelia: "Io e Provedel abbiamo giocato insieme a Perugia, per e è come un figlioccio"

Marco Amelia, autore di un gol nel finale di un Livorno-Partizan valido per fase a gironi di Europa League 2006/2007, commenta così ad Adnkronos la rete di Provedel: "Ivan ha fatto un grandissimo gol e ne sono molto contento, siamo amici, abbiamo giocato insieme a Perugia, per me è come un figlioccio e se lo merita".