Garbujo: "Si capiva che Provedel fosse un predestinato"

LAZIO GARBUJO PROVEDEL INTERVISTA - Bruno Garbujo, responsabile del settore giovanile quando Provedel militava nel Treviso, ha detto la sua in un'intervista sulle sensazioni che gli trasmetteva il portiere della Lazio nel tempo trascorso insieme.

Garbujo: "Provedel era l'attaccante titolare del Treviso, ed era molto forte"

Queste le parole di Bruno Garbujo a Il Corriere di Verona: "Partiamo dall’idea che lui era l’attaccante titolare della squadra e quindi la capacità di fare gol era davvero notevole, era una delle punte di diamante del nostro attacco".

Sul Provedel attaccante

"Quando c’erano i campi estivi chiedeva sempre di poter provare in porta: e fin dalle prime volte si capiva che Ivan fosse un predestinato per il mondo del calcio. Gli riusciva tutto con grande naturalezza e con una capacità incredibile. La cosa poi si era ripetuta alla fine di qualche allenamento, fino a quando poi lui non scelse di provare a continuare come portiere, ma vi posso assicurare che come attaccante era davvero molto forte".