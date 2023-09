Vergogna Atletico Madrid: insulti alla Lazio nel minuto di silenzio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATLETICO MADRID CORO MINUTO SILENZIO - "Lazio, Lazio, vaff...". Questo il vergognoso coro cantato dai tifosi dell'Atletico Madrid durante il minuto di silenzio.

Poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Atletico Madrid, match valido per la prima giornata del girone di Champions League, si è tenuto un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto in Marocco e dell'alluvione in Libia. I supporters dei Colchoneros hanno però macchiato questo momento in maniera riprovevole, incitando a gran voce un coro dove insultavano la società biancoceleste.