La MOVIOLA di Lazio - Atletico Madrid: l'analisi delle scelte arbitrali

MOVIOLA LAZIO ATLETICO MADRID - La Lazio vuole mettersi subito alle spalle la debacle contro la Juventus. La formazione biancoceleste di mister Maurizio Sarri inizia infatti la sua campagna in Champions League affrontando l'Atletico Madrid dell'ex Diego Pablo Simeone. L'arbitro della sfida valida per la prima giornata del Gruppo E è lo sloveno Slavko Vincic. Analizziamo di seguito le scelte del direttore di gara dei suoi collaboratori attraverso la moviola del match.

Lazio - Atletico Madrid, la moviola del match

Primo tempo

8' - Inizio tattico e privo di falli. L'arbitro Vincic si limita a controllare una partita equilibrata ma al momento pulita.

15' - Felipe Anderson cade a terra in area di rigore dell'Atletico Madrid, ma per l'arbitro non c'è niente, nonostante le proteste dell'esterno brasiliano.

21' - Ammonito Diego Pablo Simeone per aver superato i limiti dell'area tecnica. Vincic spegne subito le bellicose intenzioni del tecnico dell'Atletico Madrid.

24' - Marcos Llorente commette fallo su un indemoniato Zaccagni. Punizione da ottima posizione per la Lazio, ma niente ammonizione per il calciatore dell'Atletico Madrid.

26' - Griezmann stende Zaccagni e allontana ingenuamente il pallone. Vincic estrae il cartellino giallo, il francese è il primo ammonito di una gara che si sta surriscaldando.

29' - Vantaggio dell'Atletico Madrid, alla prima occasione. Pablo Barrios conclude da fuori area e trova una deviazione fatale di Daichi Kamada, che spiazza Provedel e regala lo 0-1 ai Colchoneros. Nessun dubbio sulla regolarita della rete, sfortunata la Lazio.

32' - Tocco di mano di Molina all'interno dell'area di rigore dell'Atletico Madrid. Vincic considera il gesto involontario, avendo il difensore impattato la sfera nel tentativo di girarsi. Restano i dubbi attorno a questa scelta arbitrale.

36' - Ammonito anche Maurizio Sarri perché, come Simeone, ha superato i limiti della propria era tecnica. Il mister biancoceleste stava cercando di capire le condizioni dell'infortunato Pellegrini dall'altra parte del campo, ma Vincic lo ha comunque punito col cartellino giallo.

38' - Zaccagni cade in area e lamenta un contatto con Molina, ma l'arbitro lascia correre anche stavolta. Nell'incrocio tra i due sembra esserci un lieve tocco, ma non sembra tale da concedere il calcio di rigore.

41' - Immobile lamenta un intervento falloso di Barrios, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la punizione.

45' - 2 minuti di recupero segnalati da Vincic.

45+1' - Una furia Sarri in panchina. Il tecnico della Lazio stizzito per il mancato fischio dell'arbitro su un fallo (da fischiare secondo il mister biancoceleste) subito da Kamada.

45+2' - Duplice fischio di Vincic. Termina il primo tempo con l'Atletico Madrid in vantaggio per 0-1 all'Olimpico contro la Lazio. Decisivo sin qui il tocco di Kamada, che ha spedito in porta il tiro tentato al 29' da Pablo Barrios.

Secondo tempo

51' - Segnalata posizione di fuorigioco di Immobile sul tiro di Patric che colpisce l'esterno della rete. Il bomber di Torre Annunziata è effettivamente almeno due metri oltre la linea.

60' - La Lazio è in cerca del pareggio e l'Atletico Madrid controlla la situazione, guardingo. Nessun fallo in questa fase, molto pulita e sportiva, del match.

63' - Saul colpisce col braccio il pallone, Vincic fischia punizione per la Lazio.

64' - Un passaggio di Molina colpisce la caviglia di Luis Alberto, facendole fare un movimento irregolare. Evidente la sofferenza sul volto del Mago.

65' - Fallo evitabile commesso da Patric su Morata. Simeone chiede l'ammonizione, ma Vincic non estrae il cartellino.

67' - Samuel Lino allarga troppo il braccio e colpisce Lazzari. Il direttore di gara ha visto tutto e tira fuori il giallo. Secondo ammonito per l'Atletico Madrid.

74' - Romagnoli colpisce Gimenez, Vincic fischia fallo in attacco della Lazio e punizione per l'Atletico Madrid.

80' - Guendouzi penetra in area di rigore dell'Atletico Madrid e cade a terra, ma per l'arbitro non c'è contatto falloso e fa immediatamente segno di proseguire.

83' - Griezmann si mette davanti col corpo a Lazzari, ma poi lo colpisce col braccio sinistro. Ci sarebbero gli estremi per il fallo e per un potenziale secondo giallo al francese, ma Vincic non fischia.

84' - Ammonito Patric per proteste. Il difensore della Lazio si lamenta per il mancato fischio precedente e viene punito dal direttore di gara col giallo.

84' - Anche Immobile fa la stessa fine di Patric, ammonito da Vincic per proteste.

85' - Luis Alberto conclude in porta, la palla termina fuori ma per il Mago e Sarri c'era una deviazione non segnalata da Vincic, che indica rimessa dal fondo per l'Atletico Madrid.

90' - 4 minuti di recupero indicati dal quarto uomo.

91' - Morata colpisce Isaksen a centrocampo, ma ancora una volta per Vincic non c'è fallo.

94' - Correa ammonito per proteste.

95' - IVAN PROVEDEL! 1-1! Dall'ultimo calcio d'angolo a disposizione ecco il meritatissimo pareggio della Lazio!! Finisce quindi in pareggio col gol, regolarissimo del portiere biancoceleste!! Vincic fischia la fine.