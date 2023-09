Champions League, Lazio - Atletico Madrid 1-1: Provedel pareggia all'ultimo minuto

Tempo di lettura: 4 minuti

LAZIO ATLETICO MADRID CRONACA TABELLINO - La Lazio esce sconfitta dal campo della Juventus, ma è già tempo per andare avanti. Questa sera tornano i biancocelesti in Champions League contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone, match valido per la fase a gironi. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match

Lazio - Atletico Madrid, la cronaca del match

Primo tempo

1' Fischio d'inizio all'Olimpico! Torna la Lazio e torna la Champions League. Comincia ora Lazio - Atletico Madrid. Gli spagnoli subito in attacco, con un tiro da lontano murato dalla Lazio. Le due squadre partono subito forte.

8' La Lazio gioca con grande grinta e l'atteggiamento che mister Sarri si aspettava. Le due squadre ora si studiano ma non mollano e cercano di tenere il pallino di gioco.

10' Bellissima occasione per la Lazio con un aggancio di Immobile in area di rigore, sul tiro perfetto di Vecino. Il capitano biancoceleste, marcato da Witsel, è poi sfortunato nel rimpallo.

12' Dopo una serie di scambi, ci prova Kamada dalla distanza, ma il tiro viene tranquillamente bloccato da Oblak. La Lazio ora è pienamente entrata in partita e lavora molto bene. L'Atletico non molla e approfitta dei momenti di possesso palla per sorprendere la squadra di Sarri.

16' Dribbling di Felipe Anderson che per un attimo cade in area di rigore. Non protesta il brasiliano, si rialza subito per cercare di recuperare la palla, non c'è niente secondo l'arbitro.

17' Luis Alberto va sul primo palo da calcio d'angolo, tocca Romagnoli, ma palla alta.

19' Pericoloso l'Atletico Madrid con Griezmann che si lancia in area di rigore, supera Romagnoli, ma si perde all'ultimo. La palla, toccata da nessuno, finisce nei guantoni di Provedel.

21' Ammonito l'allenatore dell'Atletico Madrid ed ex Lazio Simeone per proteste.

23' Attacca pericolosamente l'Atletico dopo una ripartenza. La Lazio gestisce la situazione di pericolo.

25' La Lazio attacca e gli spagnoli devono correre ai ripari: ennesimo fallo ai danni di Zaccagni, che costa il cartellino giallo a Griezmann. Rimane in zona offensiva la squadra di Sarri.

27' Cross di Marusic verso Luis Alberto che la colpisce al volo verso la porta. Grande esecuzione dello spagnolo che finisce però di poco fuori

29' In vantaggio l'Atletico con un gol di Barrios. Tiro deviato da Kamada che allunga il piede. Nulla da fare per Provedel, al primo tiro in porta, impassibile davanti alla deviazione.

34' Si ferma Pellegrini per un problema alla caviglia a seguito dio uno scontro. Si prepara nel frattempo Lazzari

36' Torna Pellegrini in campo per poco, ma subito dopo si accascia per terra. Non ce la fa Luca Pellegrini. Pronto ad entrare Manuel Lazzari.

37' Cade Zaccagni in area di rigore, non c'è niente per l'arbitro Vincjc.

41' Ha preso fiducia l'Atletico che attacca, mettendo in difficoltà la squadra di Sarri.

45' Dichiara 2 minuti di recupero l'arbitro Vinvjc. Chiude in attacco ed in vantaggio l'Atletico Madrid, dopo un buonissimo primo tempo della Lazio. Fischia l'arbitro due volte, squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

45' Inizia il secondo tempo di Lazio - Atletico Madrid. Cambi per Simeone. Entra Gimenez ed esce l'autore del gol, Barrios.

47' La Lazio prova a ripartire tenendo il pallino del gioco. La squadra di Simeone prova a dare fastidio ai biancocelesti in ogni ripartenza.

51' Grande azione della Lazio in area di rigore dallo sviluppo di un calcio d'angolo. Prova ad andare al gol con Immobile a seguito, ma colpisce l'esterno della rete ed era in posizione di fuorigioco.

54' Tiro da fuori area di Vecino, dopo l'azione costruita dalla Lazio. Palla alta

55' Grande occasione per la Lazio! Oblak rilancia direttamente su Felipe Anderson che spedisce la palla direttamente ad Immobile davanti la porta. Il capitano della Lazio non se la sente di tirare di prima, prova a gestirla ma finisce addosso allo stesso portiere dell'Atletico Madrid.

61' Cambi in arrivo per la Lazio. Entreranno Guendouzi e Isaksen. Escono Kamada e Felipe Anderson

64' Colpo in faccia per Luis Alberto da parte di Molina. Lo spagnolo finisce a terra ma poi si rialza dolorante. Per il momento rimane in campo.

66' L'atletico Madrid sfiora il gol del 0-2 con Alvaro Morata, che colpisce il palo.

67' Cartellino giallo per Lino che ferma bruscamente Lazzari in corsa

70' Strepitosa parata di Provedel sul tiro di Lino! Esce e si butta su una palla del calciatore dell'Atletico al volo.

72' Ci prova Patric con un tiro da fuori, deviato in rimessa laterale. Poi si getta ad incitare i tifosi della Lazio.

75' La Lazio effettua altri due cambi per provare a dare una svolta alla partita. Escono Vecino e Zaccagni, entrano Cataldi e Pedro

81' Guendouzi finisce a terra a seguito di un duello con Hermoso. Niente per l'arbitro.

83' Ammoniti Immobile e Patric per le proteste a seguito di una sbracciata di Griezmannra ai danni di Lazzari

84' Pedro regala una bellissima palla a Luis Alberto che ci prova da fuori. Reclama un calcio d'angolo che non viene assegnato dall'arbitro

88' Ci prova la Lazio ad attaccare fino all'ultimo, sale anche Provedel, ma l'Atletico Madrid ora è tutto dietro pronto a difendere.

90' L'arbitro Vincjc dichiara 4 minuti di recupero.

90+2 Cataldi ci prova da fuori area con un bellissimo tiro, parato da Oblak in calcio d'angolo

90+4 GOL DI PROVEDEL!!!! Segna di testa il portiere della Lazio su assist del mago Luis Alberto! pareggia all'ultimo respiro la squadra di Sarri. Delirio all'Olimpico!

90+4 Triplice fischio di Vincjc all'Olimpico! Finisce 1-1 questo primo match di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid. La Lazio pareggia con il suo portiere all'ultimo secondo di gioco. La squadra di Sarri aveva finito le armi a disposizione, ci pensa il "portiere biondo" a salvarla, più di una volta.

Lazio - Atletico Madrid, il tabellino del match

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini(36' Lazzari); Kamada(61' Guendouzi), Vecino(75' Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson(61' Isaksen), Immobile, Zaccagni(75' Pedro). All.: Sarri.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel(74' Correa), Hermoso; Molina, Llorente, Barrios(45' Barrios), Saul, Lino(78' Riquelme) ; Morata, Griezmann. All.: Simeone.

NOTE

Arbitro: Sig. Slavko Vincic

Marcatori: 29' Barrios(A); 90+4 Provedel(L)

Ammonizioni: 21' Simeone(A); 25' Griezmann (A); 37' Sarri(L); 66' Lino (A); 83' Immobile (L); 83' Patric(L)

Espulsioni: \\

Recupero: 2' \