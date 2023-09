Luis Alberto: "Sono felice per Ivan, se lo meritava"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ATLETICO LUIS ALBERTO INTERVISTA - Luis Alberto è intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti e a quelli di SkySport dopo Lazio - Atletico Madrid.

Lazio - Atletico Madrid, le parole di Luis Alberto

"Sto benissimo con la caviglia, vediamo domani. L'importante è che ha segnato, Ivan se lo meritava, sono felice, adesso mi auguro che la squadra prenda questo rilancio per fare punti. È importante che non abbiamo perso, questa è la Champions League. Questo punto è importantissimo, ora pensiamo a sabato e sistemiamo la Serie A".

Le parole di Luis Alberto a SkySport

"Credo che sia importantissimo, come una vittoria, penso che oggi meritavamo di più. Abbiamo fatto una partita intensa, ottimo approccio e bene anche nel secondo tempo. Poi abbiamo preso un gol con un tiro che penso andasse fuori, toccato, è un momento un po' così. La squadra ci ha provato fino alla fine e il calcio quando ci credi ti dà, e oggi ci ha dato tanto. I portieri vedono tutto da dietro, mi conosce, subito mi ha visto e caricato prendendo lo spazio. Ha fatto un grandissimo gol. Volevo fare bene per la Lazio, perché meritiamo di stare in Champions. Sono due anni che ci facciamo il c**o per arrivare fin qua. Questa deve essere la partita della ripartenza, per arrivare sabato con la testa giusta come oggi e vincere, fare punti e rimettere a posto la Serie A".

Le parole di Luis Alberto a Mediaset

Sul gol all'ultimo respiro

"Faccio i complimenti a tutti, era difficile pareggiarla dopo aver subito quel gol. Siamo rimasti concentrati, sono molto felice per la squadra e i tifosi. Ce lo meritavamo noi e soprattutto Provedel, dopo i gol che ha preso".

Sul risultato contro l'Atletico Madrid

"Alla fine è normale che pensi che le cose non girino a nostro favore, mi auguro che però, dopo oggi, la squadra prende la fiducia che merita e sabato vada a vincere".