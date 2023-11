Belleri: "Con Kamada ci vuole pazienza. Può giocare esterno"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BELLERI INTERVISTA - Intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio, l'ex difensore biancoceleste Manuel Belleri si è soffermato sul momento di Daichi Kamada, andato a segno nell'ultima partita giocata con il suo Giappone, ma non ancora inseritosi completamente negli schemi di Sarri.

Lazio, le parole di Belleri su Kamada

“Con Kamada ci vuole un po' di pazienza. Credo che l’allenatore e la società l’abbiano messo in preventivo. Il campionato italiano è tosto, ci sono degli aspetti tattici da rispettare. Sarri ha provato a inserirlo subito, poi ha cambiato qualcosa per trovare degli equilibri migliori a livello della squadra. E questo può andare a favore del giocatore. Il suo inserimento deve essere fatto con calma. L’importante è che rimanga sempre sul pezzo, poi i risultati arriveranno".

"Credo che a volte dipende anche il contesto in cui arrivi in una società. L’assenza di Milinkovic, per assurdo, gli è pesata un pochino. Magari se fosse arrivato l’anno scorso, l’inserimento sarebbe potuto essere più semplice perché c’erano già degli equilibri ben fissati. I giapponesi, a livello di carattere, sembrano molto timidi, però sanno il fatto loro e arrivano dove vogliono arrivare. Hanno una costanza che li premia. Kamada ci può stare come esterno d’attacco, ma dipende poi dall’entusiasmo con cui il giocatore riceve questo compito. Alcuni risultati non sono andati nel verso giusto e Sarri ha preferito tornare indietro per avere più certezze. Però sono sicuro che Kamada anche in campionato troverà spazio come in Champions".