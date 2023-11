Tare: "Per la Lazio ho rischiato la vita. Giroud fu molto vicino"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TARE INTERVISTA - Igli Tare si è raccontato al Corriere dello Sport. Il direttore sportivo, alla Lazio per 18 anni, ha parlato a lungo della sua esperienza in biancoceleste, rivelando particolari sul suo addio e analizzando alcune trattative effettuate nel corso degli anni.

Lazio, le parole di Tare

Tare ha aperto l'intervista raccontando di come per la Lazio abbia addirittura rischiato la vita. Anni fa, infatti, ebbe alcuni problemi di salute, ma nonostante i consigli dei medici, non ce la fece ad allontanarsi dal calcio.

La scelta di andarsene a fine contratto fu maturata quasi un anno prima, non dipese da pressioni di Lotito.

Il dirigente ha parlato anche dei diversi allenatori con i quali si è ritrovato a lavorare in questi anni, spendendo parole al miele per Pioli e Inzaghi in particolare, chiarendo come non ci furono mai problemi con Sarri.



Ha poi analizzato alcune trattative, fallimentari come quelle per Vavro e Muriqi, che a suo dire subirono il calcio di Sarri, altre vincenti come quella per Caicedo, sul quale nemmeno Inzaghi credeva inizialmente.

La Lazio fu anche molto vicina a prendere Giroud, solo che all'ultimo il Chelsea non lo lasciò partire, impedendo di completare un grande reparto già composto da Immobile, Correa e Caicedo.