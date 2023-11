Italia - Macedonia del Nord, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA MACEDONIA DOVE VEDERE - L'Italia ospita la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico, nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024 in programma per le 20:45 di venerdì 17 novembre. Gli azzurri sono attualmente terzi, tre punti sopra alla nazionale del ct Milevski, ma anche tre lunghezze sotto all'Ucraina, che però ha giocato un match in più. Per i ragazzi di Spalletti, quindi, sarà vietato sbagliare, in quanto con una vittoria potrebbero andare giocare l'ultima partita in Ucraina con due risultati su tre a disposizione.

Italia - Macedonia, dove vedere il match

Italia - Macedonia sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà disponibile in streaming tramite pc, tablet o altri dispositivi anche sull'app RaiPlay.