Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA FORMAZIONI – Quasi tutto pronto per l’anticipo della 26ª giornata di Serie A tra Lazio e Bologna allo stadio Olimpico. Biancocelesti a caccia del 21° risultato consecutivo contro i rossoblù che sognano invece un posto in Europa. Inzaghi si trova a dover far fronte al forfait di Acerbi, le cui condizioni migliorano, oltre a quello di Lulic. Da valutare invece Marusic. Qualche problema in settimana anche per Immobile, che ha smaltito però l’attacco influenzale, e Caicedo, in ballottaggio con Correa per fare da partner a Ciro. L’ecuadoriano ha subìto un pestone in allenamento e l’argentino pare essere in vantaggio. Stesso discorso per Milinkovic e Jony, i quali saranno comunque disponibili per il match. In difesa uno tra Vavro e Luiz Felipe sostituirà Acerbi, mentre sul centro destra si muoverà o Patric o Bastos. Anche il brasiliano potrebbe piazzarsi a destra qualora venga schierato Vavro centrale.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri; Lukaku, Jorge Silva, Bastos, Vavro; Parolo, Minala, Cataldi; Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi

INDISPONIBILI: Acerbi, Marusic, Lulic

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Caicedo, Lazzari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Dominguez; Orsolini, Olsen, Barrow; Palacio. A disp.: da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Medel, Schouten, Soriano, Sansone, Santander. All.: Sinisa Mihajlovic.

INDISPONIBILI: Dijks, Krejci, Soriano, Svamberg

SQUALIFICATI: Mbaye

DIFFIDATI: Denswil, Santander

ARBITRO: Abisso (sez. di Palermo)

ASSISTENTI: Liberti e Bottegoni

IV UOMO: Robilotta

VAR: Rocchi

AVAR: Del Giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.