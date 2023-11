Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC MAEDA - Mentre la Lazio affronta il Feyenoord in casa, il Celtic se la sta vedendo con l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Gli scozzesi, sotto di un gol, stanno giocando in 10 per l'espulsione di Daizen Maeda al 23'. L'attaccante giapponese salterà quindi la prossima sfida contro la Lazio, in programma all'Olimpico il prossimo 28 novembre.