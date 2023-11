Stengs: "Mi aspetto una Lazio diversa. Vorranno dare il massimo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FEYENOORD STENGS INTERVISTA - Ci siamo, manca sempre meno a Lazio - Feyenoord! A pochi minuti dal fischio d'inizio, l'attaccante del club olandese Calvin Stengs ha parlato del match.

Lazio - Feyenoord, le parole di Stengs nel pre partita

"A Rotterdam per noi è stata un'ottima partita, ma all'Olimpico mi aspetto una Lazio completamente diversa. Giocano in casa e vorranno dare il massimo; certamente non vorranno perdere. Come squadra, siamo sulla strada giusta. Lo abbiamo dimostrato negli ultimi mesi".