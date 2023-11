La MOVIOLA di Lazio Feyenoord: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO FEYENOORD MOVIOLA - La Lazio deve mandare giù la sconfitta contro il Bologna, dopo la trionfante vittoria contro la Fiorentina. Ma i ragazzi di Sarri guardano già avanti, al match importantissimo di stasera in Champions League: si gioca allo stadio Olimpico il ritorno tra Lazio e Feyenoord. I biancocelesti proveranno quindi a rivendicare la brutta sconfitta dell'andata L'arbitro della gara è il polacco Szymon Marciniak. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali attraverso la moviola del match.

Lazio - Feyenoord, la moviola del match

Secondo tempo

90+7' Fischia tre volte Marciniak! un po' in ritardo perché ha recuperato dei secondi persi. Finisce 1-0 all'Olimpico! la Lazio batte il Feyenoord in Champions League grazie al gol tanto desiderato del capitano Ciro Immobile e sale a quota 7 punti nel girone!

90' Marciniak ora comunica i 6 minuti di recupero.

68' Ammonito anche Matìas Vecino, che spende bene il fallo per impedire il contropiede del Feyenoord. Salterà però il match contro il Celtic

66' Luis Alberto ci prova direttamente dalla bandierina, e prende un giro interessante verso la porta. L'arbitro però, fischia fallo sul portiere da parte di Castellanos. Si lamentano i giocatori della Lazio

45' Fischia Marciniak, si riparte allo stadio Olimpico per il secondo tempo di Lazio - Feyenoord. Biancocelesti momentaneamente in vantaggio.

Primo tempo

45+5' Fischia Marciniak dopo qualche secondo in più a causa del gol di Immobile. Finisce il primo tempo ed è in vantaggio la Lazio all'Olimpico!

45+1' GOAAAALLLL LAZIO! segna Ciro Immobile! il capitano fa 10 gol in Champions League e 200 gol con la maglia della Lazio! Geertruida tiene in gioco il numero 17 e non sbaglia sul tiro di Felipe Anderson!

45' L'arbitro Marciniak dichiara 4 minuti di recupero, corposi a causa dei tanti stop della partita.

40' Buona gara per l'arbitro Marciniak fino a questo momento. Nessuna decisione particolare da analizzare e metro di giudizio equo per entrambe le squadre

9' Gimenez duro su Romagnoli. Per Marciniak non è cartellino giallo.

7' Azione pericolosa della Lazio! Hartman poi travolge Felipe Anderson in area di rigore e lascia il dubbio ai giocatori della Lazio. Non c'è nulla per l'arbitro Marciniak. Protestano i giocatori biancocelesti.

2' Dopo nemmeno 60 secondi, primo giallo della gara, lo prende Nieuwkoop, che ha trattenuto Zaccagni in corsa verso la porta. Giusta la decisione dell'arbitro

1' Fischio d'inizio di Marciniak, comincia il match tra Lazio e Feyenoord all'Olimpico!