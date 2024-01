La Lazio spegne 124 candeline: il compleanno a piazza della Libertà

Tempo di lettura: 3 minuti

Dai nostri inviati Christian Gugliotta e Giuseppe Della Spina

LAZIO FESTA PIAZZA LIBERTA - Appuntamento al solito posto. Non è cambiato nulla. Perché le tradizioni si rispettano. Specie quelle che festeggiano un evento storico come la nascita della più antica squadra della Capitale. La Lazio è nata il 9 gennaio 1900 in piazza della Libertà, al centro di Roma. Ed è lì che i tifosi biancocelesti si sono riuniti per fare festa e aspettare tutti insieme la mezzanotte.

La festa della Lazio a piazza della Libertà

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - Lazio, è il tuo compleanno! I fuochi d'artificio scoppiano su una piazza della Libertà gremita. La società biancoceleste spegne 124 candeline e i tifosi fanno festa.

AGGIORNAMENTO ORE 23.40 - Ultimi preparativi in vista della mezzanotte. Parte dei tifosi si sono spostati in strada. Tutto è pronto per festeggiare la Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 23.35 - In piazza ci sono tantissimi tifosi della Lazio. Famiglie e amici. Ne abbiamo intervistati alcuni. Hanno ricordato gli albori del loro amore per i colori biancoceleste e gli eventi salienti della loro passione. CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO

AGGIORNAMENTO ORE 23.25 - Sventolano alte le bandiere che ogni domenica riempiono i settori dello stadio. La mezzanotte si avvicina. E la Lazio sta per compiere 124 anni.

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Piazza della Libertà si popola sempre più. Aumentano i tifosi, così come i decibel. Tantissimi e assordanti i cori. C'è spazio anche per l'inno "So già du ore".

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - I primi tifosi stanno arrivando alla spicciolata a piazza della Libertà. Cominciano a comparire le prime bandiere. I fumogeni accesi in terra. L'ambiente è elettrico. Tutto pronto per festeggiare il compleanno della Lazio.

Le foto del compleanno a piazza della Libertà

Il video della festa in piazza della Libertà