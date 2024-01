Storie di Lazio da piazza della Libertà: i racconti dei tifosi

Tempo di lettura: < 1 minuto

Dai nostri inviati Christian Gugliotta e Giuseppe Della Spina

COMPLEANNO LAZIO TIFOSI - Il cuore pulsante della Lazio sono i suoi tifosi. Come da tradizione, i supporters biancocelesti si sono dati appuntamento in piazza della Libertà. Allo scoccare della mezzanotte scatta la festa. Tutti uniti per omaggiare il compleanno della squadra tra racconti e storie di chi si è innamorato inguaribilmente.

È il compleanno della società: le storie dei tifosi

Il racconto di Claudio, innamorato di Lazio dal 1983

"Mi sono innamorato della Lazio nel giugno del 1983". Non ha dubbi Claudio. Con il figlio è stato tra i primi a raggiungere piazza della Libertà. E i suoi ricordi sono vivi e precisi: "Giocavamo col Catania. Andai con Andrea, un amico. Da quel giorno non ho più perso una partita. Mi sono abbonato e ho iniziato a tifare persino in trasferta. Le sconfitte non hanno mai scalfito la mia Lazialità. Alla mia squadra auguro di trovare sempre più tifosi. Spero che lo stadio Olimpico, nel 2024, possa riempirsi tutte le domeniche".

Damiano e Massimo: la Lazio di padre in figlio

"Ho settantacinque anni, sono un vecchietto" esordisce Damiano, cresciuto nel quartiere San Lorenzo. "Mio fratello mi ha trasmesso la passione per la Lazio" continua. E lo stesso è accaduto con il figlio Massimo. Un esempio del detto di padre in figlio. "La prima partita l'ho vista dalla collina di Montemario, neppure allo stadio" racconta il papà. "La mia, invece, fu il derby del 2000, quando vincemmo con i gol di Nedved e Veron" aggiunge il figlio.