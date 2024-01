Gualtieri: "La Lazio costruisce partecipazione sportiva"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Dai nostri inviati al Campidoglio Giuseppe Della Spina e Jacopo Maggi.

LAZIO CAMPIDOGLIO GUALTIERI - Durante l'evento in Campidoglio dedicato alle sezioni sportive della Lazio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha elogiato la polisportiva biancoceleste.

Lazio in Campidoglio, le parole di Gualtieri

Il genio di Bigiarelli, la sua passione nello scegliere di rendere popolare lo sport, non più privilegio ma diritto di tutti ceti e classi sociali esclusi. Erano anni in cui la Società Sportiva Lazio è stato un pezzo importante per la democratizzazione dello sport, diffusione dei suoi valori. Nel 1926 ci fu la sconfitta di Adua e la rifondazione delle Olimpiadi nello stesso anno, nella scia della guerra si è deciso di intraprendere i valori sportivi. Se c'era lo sport si fermavano le guerre ed è importante ricordarlo in riferimento al passato ma anche al presente, che caratterizza la polisportiva Lazio come una rete diffusa. Lazio calcio è una realtà che costruisce partecipazione sportiva.



Sullo stadio

"Non siamo d'accordo con la posizione politica della costituzione dello stadio, siamo d'accordissimo. Quando il progetto verrà presentato verrà valutato con correttezza e professionalità, facendo le verifiche che vanno fatte di consueto. Roma crede nello sport come diritto, come valori e principi ed avere una città ricca di questi interessi possono far crescere la città ed i suoi cittadini".