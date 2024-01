Sezioni della Lazio ricevute in Campidoglio: il riassunto dell'evento

Tempo di lettura: 2 minuti

Dai nostri inviati al Campidoglio Giuseppe Della Spina e Jacopo Maggi.

SEZIONI LAZIO LIVE CAMPIDOGLIO - Per festeggiare i 124 anni della Lazio, le sezioni biancocelesti capitanate dal Presidente Buccioni vengono ricevute dal sindaco di Roma in Campidoglio. La redazione di Lazionews.eu è presente sul posto per raccontarvi LIVE tutto l'evento.

124 anni di Lazio, sezioni biancocelesti in Campidoglio LIVE

AGGIORNAMENTO 18:36: Dopo la premiazione al sindaco, l'evento è terminato.

AGGIORNAMENTO 18:30: Gualtieri: "La Lazio costruisce partecipazione sportiva"

AGGIORNAMENTO 18:08: Lotito sullo stadio: "Sarà un servizio per la città e per i laziali

AGGIORNAMENTO 17:55: Premiate anche le sezioni di hockey su prato per la qualificazione all'Eccellenza, american football per la vittoria in Coppa Italia e pugilato.

AGGIORNAMENTO 17:42: L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato premia la sezione biancoceleste di escursionismo, parlando dell'importanza di fare sport e di dare la possibilità di farlo anche alle famiglie che non possono permetterselo. In questo, la Lazio e la sua polisportiva, danno un aiuto concreto. Il membro della giunta, inoltre, ha condannato gli scontri tra tifosi avvenuti durante il derby e ha invitato le società a migliorare la sicurezza negli stadi.

AGGIORNAMENTO 17:36: L'evento si è aperto con il ricordo di Giorgio Scalia, nuotatore della S.S. Lazio di inizio '900, scomparso a soli 23 anni.

AGGIORNAMENTO ORE 17: 22: È arrivato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

AGGIORNAMENTO ORE 17:10: Presenti le sezioni Lazio di: pugilato, pentathlon, triathlon, karate, rugby, scii, pesistica, canottaggio, scherma, aeroclub, basket, nuoto, escursionismo, paracadutismo, hockey sul prato, basket in carrozzina, paracadutismo, atletica leggera e walking football.

AGGIORNAMENTO ORE 17: Presenti anche l'aquila Olimpia ed Enrico Lotito ai festeggiamenti in Campidoglio.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30: In piazza del Campidoglio c'è un raduno di festeggianti tifosi della Lazio, con stendardi e bandiere delle varie associazioni biancocelesti.