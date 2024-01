Impallomeni: "Kamada buon giocatore, ma è un pesce fuor d'acqua"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMPALLOMENI KAMADA- Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TUTTO mercato web. L'ex giocatore di Roma e Pescara ha parlato del ruolo di Kamada nella Lazio di Sarri e la difficoltà del giapponese nell'ambientarsi nella capitale.

Le parole di Impallomeni su Kamada

"Per me è un buon giocatore, sembra un pesce fuor d'acqua ma ne abbiamo visti tanti così all'inizio. La Lazio ha l'obbligo di aspettare, è un calciatore particolare con Sarri che deve dargli una mano. Aspetterei prima di bollarlo come flop. È uno che può dare un senso in fase di transizione, è uno che non va sottovalutato e magari può essere la sorpresa del girone di ritorno".