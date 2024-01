Calciomercato Lazio, una big italiana interessata a Luis Alberto

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO JUVENTUS LUIS ALBERTO- La Lazio sembra essere una delle squadre italiane più attive in questo mercato invernale. I biancocelesti oltre alle operazioni in entrata hanno ricevuto un sondaggio dalla Juventus per Luis Alberto. Come riportato da Tuttospost Lotito ha però alzato un muro sulla possibile cessione dello spagnolo.

Sondaggio della Juve per Luis Alberto, la risposta di Lotito...

In questo inizio di calciomercato invernale, la Lazio è impegnata sia sul fronte delle entrate che in quello delle uscite. La squadra capitolina sta infatti monitorando varie situazioni legate ad alcuni profili per migliorare il centrocampo di Sarri. Si sono fatti per esempio i nomi di Pepè e Fazzini. Per quanto riguarda invece i giocatori sempre più lontani dalla capitale, Basic sembra essere il primo che lascerà i biancocelesti avendo offerte da Germania e Italia. Tuttosport ha però riportato un interesse della Juve per Luis Alberto. Un semplice sondaggio che però ha visto subito il muro alzato da Claudio Lotito. Il presidente, dopo aver convinto lo spagnolo a rinnovare fino al 2027, non si vuole privare di una pedina fondamentale per la rosa di Sarri.