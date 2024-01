Udinese - Lazio, Kamada o Vecino? Il nodo a centrocampo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KAMADA VECINO SERIE A - In vista del match contro l'Udinese, Daichi Kamada rischia di essere insediato da Matias Vecino. L'uruguaiano è in ballottaggio col giapponese non solo per Udinese - Lazio, infatti Vecino potrebbe superare Kamada nelle gerarchie di Maurizio Sarri.

Le rotazioni a centrocampo

Guendouzi e Rovella, spesso titolari nell'ultimo periodo, rimangono i favoriti per la sfida contro l'Udinese. Il dubbio di Maurizio Sarri è su chi affiancherà i due siccome Kamada tarda ad integrarsi con i meccanismi dell'allenatore. Il giapponese ha fatto fatica contro il Frosinone ed è sostituito proprio da Vecino, dopo i cambi la Lazio è riuscita a ribaltare il risultato sul 3-1.

Le riflessioni di Maurizio Sarri

L'allenatore della Lazio guarda i giocatori a propria disposizione e studia i tempi di rientro degli indisponibili in vista del derby della capitale di Coppa Italia. La gestione dell'energie è fondamentale in questo frangente di stagione e Sarri: dopo la trasferta di Udine, la Lazio affronterà la Roma in Coppa Italia ed il Lecce. Dopodiché comincerà il viaggio per la Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita e la Lazio affronterà l'Inter di Simone Inzaghi in semifinale.