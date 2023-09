Cipriani sulla Lazio: "Rosa profonda un punto di forza"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CIPRIANI LAZIO - Una riflessione generale del l giornalista sportivo Gianni Cipriani, sul calcio moderno e sull'attuale situazione della Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio.

Le parole di Cipriani sulla Lazio

Sul calcio di oggi

"Un calciatore giovane e allenato che fa una vita regolare recupera prima. Ma è anche vero che nel calcio di oggi, giocando ogni tre giorni e con questa intensità, i calciatori si schianterebbero senza un turnover intelligente".

Sulla Lazio

"Credo che uno dei punti di forza della Lazio di quest'anno è la profondità della rosa. Sarri potrà far giocare ogni volta i calciatori più freschi. Si tratta di fare una turnazione ragionata. I calciatori in una gara macinano tanti chilometri. Il calcio è cambiato, sotto alcuni aspetti si è evoluto. Se prendiamo in esame le gare di un tempo noteremo ritmi più lenti e compassati. Adesso le gare sono più dinamiche, i difensori più ordinati e attenti. È sbagliato paragonare il calcio di oggi con i parametri di ieri. Adesso è tutto molto più scientifico".