Lazio-Atletico Madrid, Soyuncu a rischio per il match

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATLETICO SOYUNCU - La Lazio si prepara ad affrontare due match molto importanti Juventus e Atletico Madrid. Ansia però per Soyuncu, a rischio per la sfida contro i biancocelesti

Soyuncu a rischio per Lazio-Atletico

Settimana molto difficile per la Lazio, che affronterà due squadre forti come Juventus, Sabato in trasferta, e l'Atletico Madrid Martedì, per i gironi di Champions League. Sarri dovrà preparare due partite perfette, per pensare di portare a casa la vittoria, contro due squadre che giocano in un modo molto distante dal suo. Mentre la Juventus recupera Chiesa, ci sono problemi per l'allenatore degli spagnoli, e ex Lazio, Simeone: come riportato dal comunicato ufficiale del club, rischia di fare a meno di Çağlar Söyüncü, che ha accusato qualche fastidio nella zona inguinale. Sorride la la squadra biancoceleste, soprattutto perché, anche le condizioni di Rodrigo de Paul stanno facendo preoccupare.