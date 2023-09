Fiore: "La Lazio può passare il girone. Guendouzi sarà un jolly"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORE INTERVISTA - Presente agli Italian Padel Awards, l'ex centrocampista biancoceleste Stefano Fiore ha parlato della Lazio all'Ansa, esprimendosi sul girone di Champions League e sul nuovo acquisto Guendouzi.

Lazio, le parole di Fiore

Champions League

"E' un girone non impossibile, mi aspetto che quanto meno arrivi a giocarselo, poi in Champions non è mai facile. La Lazio è una squadra che a livello tecnico può assolutamente passare il girone, e dopo tanti anni di assenza dalla Coppa è un'occasione importante per consolidarsi a livello europeo. La squadra deve fare quel salto di qualità".



Guendouzi

"Ha esordito molto bene a Napoli, in un momento complicato della partita è entrato con personalità. Sarà un jolly importante per Sarri"