D'Aversa: "Qui per cambiare il nostro trend in trasferta"

LAZIO LECCE D'AVERSA- A pochi minuti dall'inizio della partita, D'Aversa, allenatore del Lecce; ha parlato ai microfoni di Sky.

Le parole di D'Aversa prima di Lazio Lecce

"Almqvist ci è mancato perché ha caratteristiche diverse dagli altri, oggi abbiamo la fortuna di poterlo schierare dall’inizio. Ho detto ai ragazzi che bisogna cercare di migliorarsi, specie fuori casa dove non abbiamo ancora vinto. La Lazio viene da tre vittorie consecutive e dal derby vinto in Coppa, sono una grande squadra ma hanno speso molto. Avere tutti questi tifosi che ci seguono ci gratifica, vogliamo cambiare il trend in trasferta anche per loro"