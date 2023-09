Sana Fernandes: "Nessuna partita sarà facile. In Prima squadra..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRIMAVERA SANA FERNANDES INTERVISTA - Dopo la sconfitta all'esordio stagionale contro l'Atalanta, la Lazio Primavera si prepara ad ospitare l'Hellas Verona. A poche ore dal primo match casalingo della stagione, Sana Fernandes ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Primavera Lazio, le parole di Sana Fernandes

"Contro l'Hellas Verona dobbiamo giocare con lo stesso spirito di sempre. Sappiamo che non sarà facile contro di loro, siamo due buone squadre. Stiamo lavorando per arrivare bene alla partita e mostrare la nostra qualità. La sconfitta contro l'Atalanta ci insegna che nessuna partita in Primavera 1 sarà facile. Abbiamo creato molto contro di loro, ma alla fine hanno segnato e hanno vinto. In Prima Squadra ho cercato di imparare, di restare sempre concentrato e fare meno errori possibile. Quando torno in Primavera, non cambia molto. Provo sempre a imparare da mister Sanderra. Non sono ancora perfetto, voglio migliorarmi tutti i giorni".