Betturri, ds del Trastevere: "Rapporto ottimo con Lazio e Roma"

LAZIO FLAVIO BETTURRI INTERVISTA ESCLUSIVA - Direttamente dall'Hilton Hotel di Roma, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews.eu il direttore sportivo del Trastevere Flavio Betturri. Tanti i temi toccati: dal rapporto con la Lazio al calciomercato, fino alle prime partite della stagione.

Lazio: le parole di Flavio Betturri, ds del Trastevere

"Il rapporto è ottimo con entrambe le società, siamo dilettanti e Lazio e Roma sono squadre professionistiche con una storia centenaria. Noi veniamo come terzi non solo per la categoria anche per la storia. Il rapporto è ottimo, come settore giovanile mandiamo tanti giovani sia alla Roma che alla Lazio. Quando escono dalle loro Primavera riusciamo spesso a fargli accettare il progetto del Trastevere, anche perché sarebbe un peccato non avere giovani validi a Roma".

Sulla partenza della Lazio

"Zero punti in due partite non è un buon inizio, ma la storia della Lazio ci insegna che è una squadra che combatte sempre e non molla mai, quindi si rialzerà presto"

I colpi di mercato della Roma e l'inizio di campionato

"La Roma invece ha fatto un colpo importante, Lukaku con Dybala è una coppia che in Serie A può fare la differenza. Lukaku non si è allenato al 100% ma con la sua fisicità e il gioco della Roma, può fare la differenza anche questa sera con il Milan, che è comunque forte e cinico".

Calciomercato: ti aspetti altri acquisti?

"Non ci sarà un altro colpo per il Trastevere, il mercato è chiuso. Abbiamo chiuso con Daniele Trasciani, un ex Roma Primavera, nell'ultimo anno era al Messina in Serie C. Per la Lazio ho letto che dovrebbe farne un altro e mi auguro di sì per Sarri. La Roma credo si fermerà qui".

