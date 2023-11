Huber: "La passione per la Lazio nasce da mio padre"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO HUBER DERBY - Il derby sta per iniziare tra pochissimi minuti. In occasione, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il pallavolista e tifoso laziale Norbert Huber. Ecco le sue parole.

Le parole di Huber prima del derby

"La mia passione nasce da mio padre, che lavorava per Roma quando ero piccolo. Ho questo amore nel sangue, conosco tutti i segreti del derby, so come cambia lo stato d'umore dei tifosi. Ogni calciatore dovrà sopportare la pressione, sarà importante giocare di squadra. Ringrazio il presidente per l'invito, spero di vedere un risultato vincente e magari anche un gol di Felipe Anderson".