Verona-Lazio, tifosi biancocelesti presenti: il dato sui biglietti

VERONA LAZIO BIGLIETTI- Mancano pochi giorni al match tra Hellas Verona e Lazio, i tifosi biancocelesti rispondono ancora una volta presente al Bentegodi per la sfida prevista per sabato 9 dicembre alle 15:00. Ecco il dato sui biglietti venduti.

Verona-Lazio, esodo biancoceleste

Il dato sui biglietti

Nonostante un campionato altalenante, i tifosi biancocelesti ancora una volta saranno al fianco della squadra per sostenerla in questo match difficile previsto per sabato 9 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona. A pochi giorni dalla gara sono infatti, il settore ospiti è in esaurimento: venduti ben 2.420 biglietti.