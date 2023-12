Mascara: "Sono stato vicino alla Lazio. Su Zaccagni..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ZACCAGNI MASCARA INTERVISTA - Giuseppe Mascara, ex attaccante di Catania e Napoli, durante un intervento a TvPlay ha parlato di un suo possibile approdo alla Lazio nel 2009, spendendo anche delle parole su Mattia Zaccagni.

Lazio, le parole di Mascara

"Nel 2009 in quella stagione in cui feci 14 gol ebbi varie proposte, anche dal Manchester City e dal PSG, che non erano le squadre che sono oggi, ma pur sempre club blasonati. Anche il Bayer Leverkusen. Alla fine non andarono in porto. In Italia sono stato vicino alla Lazio".



Su Zaccagni

"Berardi è uno dei pochissimi che gioca un calcio come quello che piace a me. Fa l’uno contro uno, se lo sbaglia lo rifà. Un altro così è Matteo Politano. Forse un altro che si avvicina è Zaccagni della Lazio. Tutta gente che sulla fascia puntano l’uomo. Berardi farebbe bene anche alla Juve, se uno è forte si porta dietro le sue qualità anche nelle grandi squadre".