Ranieri: "Dobbiamo rispettare la Lazio. Ci sono grandi campioni"

LAZIO CAGLIARI RANIERI CONFERENZA - Alle 18:00 di sabato 2 dicembre, la Lazio affronterò il Cagliari, nel match valido per il 15° turno di Serie A. A due giorni dalla sfida, il tecnico dei sardi Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa.

Lazio - Cagliari. le parole di Ranieri in conferenza stampa

"Nandez e gli infortunati stanno bene si sono riaggregati in gruppo anche se non sono al 100%. Vedremo domani. La Lazio gioca a memoria, stanno facendo bene e si sono qualificati agli ottavi di Champions. Dobbiamo rispettarli ma giocare come sappiamo. Lazio meglio in casa che in trasferta? Ci sono grandi campioni, sanno fare gol e hanno azioni studiate. Venivano da giorni di pressione dopo la Salernitana ma abbiamo visto come hanno reagito. Per fortuna conta l'ultima nel nostro mondo. Avranno grandi stimoli".



Sarri

"Sa che è in ritardo in campionato e punta molto sull'Olimpico. Il pubblico sarà caloroso, sappiamo che affronteremo una squadra che dicono non sia in piena forma ma io ho visto cose diverse. Tutti i giocatori di Sarri fanno la loro parte. Ci sarà da soffrire ma vogliamo sfruttare le nostre possibilità".