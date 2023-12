Lazio, 75 anni fa nasceva Luciano Re Cecconi

Tempo di lettura: 2 minuti

LUCIANO RE CECCONI LAZIO- Precisamente 75 anni fa, il 1° Dicembre 1948, nasceva Luciano Re Cecconi. Il centrocampista ha indossato la maglia della Lazio dal 1972 al 1977, ha collezionato 6 gol in 109 partite con la squadra della capitale. Re Cecconi morì proprio nel 1977 in una gioielleria a Roma con un colpo di pistola. Per quanto riguarda invece la causa che ha scatenato la sparatoria ci sono ancora opinioni discordanti.

Luciano Re Cecconi, una carriera stroncata sul più bello

Luciano Re Cecconi è stato un calciatore centrocampista della Lazio dalla stagione 1972 al 1977 dopo una parentesi di tre anni con la maglia del Foggia. La sua carriera però inizia nel 1968 quando esordì con la maglia della Pro Patria. Con i lombardi trovò e guido il centrocampo collezionando 38 presenze. Nel Foggia incontrò l'allenatore che lo esaltò maggiormente nel corso della sua carriera, Tommaso Maestrelli. Dopo esser salito in serie A con i pugliesi, per poi tornare l'anno seguente in B, Maestrelli portò con se Re Cecconi nella Lazio. Qui nel 1973/1974 conquistò il primo titolo nazionale della squadra biancoceleste rendendosi protagonista con 2 gol all'attivo in 23 presenze. Re Cecconi fu un ottimo registra di centrocampo, ruolo che scopri al Foggia e che poi non lasciò mai per tutta la carriera.

L'ultima stagione di Re Cecconi fu l'anno 1976/1977. Dopo un grande inizio di campionato, si dovette fermare per un grave infortunio rimediato contro il Bologna. Il 18 Gennaio 1977 Re Cecconi si trovava con un compagno di squadra in una gioielleria. Entrando nel negozio Re Cecconi fu colpito da un proiettile in pieno petto per poi morire in ospedale. La dinamica non è molto chiara, ma si pensa che Re Cecconi abbia simulato una rapina, scatenando la reazione del negoziante che utilizzò prontamente l'arma. Nel 2015 il Fatto Quotidiano ha ricostruito l'evento e ha affermato che il calciatore non ha detto nulla o fatto nulla che poteva essere interpretato come un tentativo di rapina.