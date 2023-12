Balotelli: "Immobile al mio fianco farebbe fatica"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BALOTELLI IMMOBILE LAZIO - Dopo una carriera in cui sembra non aver mai sfruttato davvero il suo potenziale, Mario Balotelli ora è l'attaccante dell' Adana Demirspor. Super Mario ora sta cercando di trovare la sua dimensione in Turchia per provare a ricostruire almeno in parte la sua carriera. Balotelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Vox to Box" su TvPlay in cui ha parlato della Lazio e di come Immobile faticherebbe con lui compagno di reparto.

Le parole di Mario Balotelli su Ciro Immobile

"Immobile è un gran bel centravanti, ma ho detto che se giocasse al mio fianco farebbe più fatica. Secondo me non siamo complementari. L’unica cosa è che mi creerebbe tanti spazi davanti all’area di rigore. Comunque non ci pesteremmo i piedi, quello sicuramente. Io posso giocare con qualsiasi tipo di attaccante perché per caratteristiche riesco ad amalgamarmi con chiunque".